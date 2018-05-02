Саратовская областная газета «Регион 64» Актуально » Летопись — 21-мая-2018 — прочитано 28 раз Саратовская областная газета «Регион 64»

Зарегистрирована Средне-Волжским управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 13 мая 2015 г. Учредитель – министерство информации и печати Саратовской области, Саратовская областная Дума.

Издатель – ГАУ СМИ СО «Регион 64» (директор Владислав Степанов).

Является общественно-политическим, социально-экономическим, культурно-просветительским изданием. Выходит четыре раза в неделю, в среду – толстушка, с общим недельным тиражом 24,5 тысячи экземпляров.

Является правопреемником «Саратовской областной газеты», зарегистрированной 20 сентября 2006 г. Её учредителем выступило министерство информации и печати Саратовской области.

Уникальность издания в том, что является официальным источником информации, на страницах газеты оперативно публикуются материалы о деятельности правительства области, принимаемые областной Думой законодательные акты, сообщения о кадровых перестановках в органах власти. Отличительной чертой главной газеты области являются достоверность информации, которая опирается на официальные комментарии органов исполнительной власти на актуальные темы, мнения депутатов по важнейшим проблемам, интервью известных политических и общественных деятелей области. Публикуются материалы о перспективных задачах и проектах социально-экономического развития региона, сведения об их реализации.

Первым главным редактором «Саратовской областной газеты» была Ирина Бакаева. Под её руководством началось издание «толстушки» по средам с программой передач.

С 2011 г. по март 2012 г. главным редактором «Саратовской областной газеты» была Ирина Акимова.

В 2012–2014 гг. газету возглавляли Марина Елгаева, Елена Столярова, Дмитрий Олейник.

Ведущими журналистами Саратовской областной газеты «Регион 64» являются Александр Тишков, Владимир Акишин, Анна Лабунская, Тамара Катилевская, Елена Васильева, Елена Поздеева, Татьяна Седова, Кирилл Елисеев.

Со дня основания газеты и до 2013 г. ответственными секретарями газеты были Ирина Шилина и Ольга Сдобнова.

В течение многих лет в газете работают операторы компьютерной вёрстки Галина Моталыгина, Вадим Фердман, корректоры Татьяна Петрова, Светлана Щеголева, Анжелика Пузанова, секретарь редакции Ольга Корнеева.

И.о. главного редактора – Игорь Погорелов.