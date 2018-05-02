РЯПИН Алексей Васильевич Актуально » Летопись — 21-мая-2018 — прочитано 20 раз РЯПИН Алексей Васильевич – журналист.

Родился в г. Аткарске Саратовской области 20 августа 1923 г.

Участник Великой Отечественной войны. На фронте – после окончания Бакинского пехотного училища в начале 1942 г. . Из автобиографии: «В середине июля 1941 года добровольно ушел в армию. К началу 1942 года окончил Бакинское пехотное училище и был отправлен. Воевать начинал командиром взвода. И совсем скоро отличился в бою, за что получил медаль «За боевые заслуги»:

«В бою под с. Каменка 12 мая 1942 г. проявил личное мужество и образец командования взводом. Своим метким огнём из автомата уничтожил четырёх немецких солдат. Когда противник обрушил ураганный огонь на соседнее подразделение, умело прикрыл его своими средствами. За время боя во взводе имел всего потерь 1 убитого и 4-х раненых. Своевременно вынес из-под огня противника 9 раненых с оружием, а также организовал вынос 5 раненых бойцов соседних подразделений» (из наградного листа).

Затем воевал помощником начальника штаба батальона. После тяжёлого ранения был демобилизован. Получил третью группу инвалидности.

В 1956 г. окончил факультет журналистики Московского государственного университета. В 1960–х гг. – корреспондент редакции общественно-политических передач саратовского областного радио.