Экспресс Актуально » Летопись — 18-мая-2018 — прочитано 37 раз «Экспресс» – рекламно-информационное агентство.

Создано 1 августа 1990 г. в г. Балаково как медиа-холдинг. В него вошли газета «Круг ваших интересов», телекомпания «ТВ Экспресс», радиостанция «Экспресс» и рекламная служба.

Еженедельная газета «Круг» стала одним из первых коммерческих изданий в регионе и в 1990-е гг. имела рекордный тираж в Саратовской области: до 45 тыс. экземпляров. Распространялась не только в Балакове, но и в соседних городах и в областном центре.

Годом позже РИА «Экспресс» зарегистрировал еще два издания для детей: развлекательный журнал «Забава» и газету для школьников «Школьный круг».

Телекомпания «ТВ Экспресс», зарегистрированная в Москве в 1991 г., получила лицензию под номером 1, став первой в России частной телекомпанией, выходящей в эфир на своей волне. Впервые «ТВ Экспресс» вышел в эфир на 49-м дециметровой волне 29 мая 1991 г.

Благодаря «ТВ Экспресс» балаковский зритель впервые познакомился с огромным количеством игровых и анимационных фильмов мирового кинематографа, открыл для себя разнообразный мир зарубежной музыки.

В первый же год своего существования «Экспресс» прошёл проверку на прочность и верность демократии. Во времена августовского путча, 1991 г. когда государственный канал показывал только официальную версию событий, балаковские телевизионщики транслировали новости зарубежных каналов, принимая их через спутник.

В разные годы телекомпания производила программы различной тематики: спортивные («Балаково-спорт», «Первая дорожка»), музыкальную («Мамайка 413», «5+»), детские («Карусель», «Дела житейские»), историко-патриотические («Отечество», «Хронограф», «Дорогами войны»), социально-экономические («Экспресс гостиная», «Три вопроса мэру», «Разговор с властью», «Официально», «Город и люди»), информационные («Хроника», «Дело», «Деловой понедельник») – всего более двух десятков. А программа «Провинция» готовилась специально для трансляции на Саратовском телевидении.

Информационные программы выходили в прямом эфире с включением вопросов телезрителей и интерактивными опросами.

В телекомпании был собран коллектив профессионалов. Среди них есть те, которые прошли весь свой творческий путь с телекомпанией «ТВ Экспресс». Это главный редактор Александр Козырев, корреспондент, позже редактор новостей Ольга Кушнир. Один из лучших периодов новостной программы связан с именем Юрия Каргина, журналиста и краеведа, руководителя информационной службы.

Радиостацция «Радио Экспресс» также выпускала первую в городе информационно-развлекательную музыкальную программу, которая пользовалась большой популярностью у балаковцев благодаря новизне, доступности и постоянному общению с радиослушателями в прямом эфире.

Работа РИА «Экспресс» неоднократно отмечалась как одна из лучших в Саратовской области: была занесена (первой из СМИ региона) на областную Доску Почёта, получала дважды (при разных губернаторах) Штандарты Губернатора, награждалась различными дипломами за творческие успехи.

В честь «ТВ Экспресс», первой негосударственной телекомпании Саратовского региона, улица, где размещается её офис в Балакове, была официально названа улицей Телевизионной.

Генеральный директор Сергей Елизаров в 2001 г. вошёл в список лучших менеджеров России, а в 2004 г. включён в Энциклопедию «Лучшие люди России» с вручением памятной медали.