ЩУКИН Сергей Владимирович Актуально » Летопись — 18-мая-2018 — прочитано 33 раз ЩУКИН Сергей Владимирович – журналист.

Родился 26 марта 1983 г. в Саратове.

Окончил отделение журналистики в Саратовском государственном университеете им. Н.Г. Чернышевского.

В студенческие годы публиковался в саратовской областной газете «Заря молодежи».

В 2007–2009 гг. – корреспондент, затем редактор службы информации радиостанции «Европа плюс Саратов».

В 2008 г. его авторская программа о спорте и здоровом образе жизни «Зарядное устройство» получила диплом 2-й степени 5-го Всероссийского конкурса среди работников электронных СМИ «За образцовое владение русским языком в профессии».

В 2009 г. работал на сайте московского ИД «Коммерсант».

С 2010 г. – в газете «Резонанс» и интернет-газете «Четвёртая Власть»: корреспондент, редактор отдела расследований.

С 2017 г. – главный редактор интернет-газеты «Четвёртая Власть».

Дважды лауреат всероссийского конкурса журналистских работ фонда поддержки региональных и местных СМИ при Общероссийском народном фронте «Правда и справедливость».