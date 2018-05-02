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ШУБИН Иван Павлович
ШУБИН Иван Павлович (21 августа 1927 г. – 4 сентября 2006 г.) –журналист.
Родился в с. Дьяковка Краснокутского района Саратовской области.
В 1944 г. семнадцатилетним мальчишкой ушёл на фронт. Попал в ряды морских пехотинцев и был направлен в Кронштадт. В феврале 1945 г., в Польше, в ходе Висло-Одерской наступательной операции был ранен в руку, получил контузию и оказался в госпитале. Но на этом его военная служба не закончилась. После Победы 9 мая 1945 г. Иван Павлович в числе многих других солдат и офицеров,продолжал нести службу, уничтожая остатки вражеских войск, как в самой Германии, так и за ее пределами: в Чехословакии, на Западной Украине. Награждён орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
С 1952 г. – отвественный секретарь газеты Комсомольского района Саратовской области «За большевистские колхозы», с 1954 г. – редактор этой газеты. переименованной в «Знамя коммунизма».
В 1959 г., после расформирования Комсомольского района и газеты, переезжает в Красный Кут и начинает работать в местной газете.
С 1962 г. – заведующим её сельскохозяйственным сектором., в 1969–1987 гг. – заместитель редактора.
Писал стихи. Автор поэтического сборника.
Награжден орденом «Знак почёта», многочисленными грамотами и благодарностями.
Член Союза журналистов СССР.