ШОММЕР Семен Михайлович Актуально » Летопись — 18-мая-2018 — прочитано 30 раз ШОММЕР Семен Михайлович (Соломон Моисеевич) (2 мая 1915 г. – 8 мая 2003 г.) – журналист.

В 1942 г. окончил Воронежский государственный педагогический институт.

50 лет проработал на Саратовском радио. Был собственным корреспондентом Всесоюзного радио, главным редактором по подготовке передач для центрального телевидения и радиовещания.

Заслуженный работник культуры РСФСР.

Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», почётными грамотами Гостелерадио СССР.