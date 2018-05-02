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Союз журналистов России
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18-января-2018 — прочитано 436 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
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ШОММЕР Семен Михайлович
ШОММЕР Семен Михайлович (Соломон Моисеевич) (2 мая 1915 г. – 8 мая 2003 г.) – журналист.
В 1942 г. окончил Воронежский государственный педагогический институт.
50 лет проработал на Саратовском радио. Был собственным корреспондентом Всесоюзного радио, главным редактором по подготовке передач для центрального телевидения и радиовещания.
Заслуженный работник культуры РСФСР.
Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», почётными грамотами Гостелерадио СССР.