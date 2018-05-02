ШЕВЧЕНКО Нина Алексеевна Актуально » Летопись — 18-мая-2018 — прочитано 30 раз ШЕВЧЕНКО Нина Алексеевна – журналисст, менеджеер в области СМИ.

Родилась 1 1951 г. в с.Чиганак Аркадакского района Саратовской области.

Окончила отделение журналистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Работала корреспондентом радиогазеты на Балаковском комбинате химического волокна, заведующей отделом писем в районной газете «Волжская новь», редактором в Балаковской городской редакции радиовещания. С 1993 г. – один из учредителей, заместитель генерального директора по рекламе РИА «Экспресс».

Автор и ведущая телепрограмм «Разговор с властью», «Город и люди».