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Союз журналистов России
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ШАРОВА Тамара Дмитриевна
ШАРОВА Тамара Дмитриевна (23 января 1937 г. – 9 мая 1997 г.) – журналист.
В 1971 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
С 1962 г. – на Саратовском телевидении: последовательно, помощник, ассистент режиссёра детской редакции; старший редактор редакции выпуска и оформления передач, старший редактором главной редакции художественных передач, старший редактор еженедельника «Орбита».
Член Союза журналистов СССР и России.