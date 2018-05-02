ШАРОВА Тамара Дмитриевна Актуально » Летопись — 18-мая-2018 — прочитано 31 раз ШАРОВА Тамара Дмитриевна (23 января 1937 г. – 9 мая 1997 г.) – журналист.

В 1971 г. окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

С 1962 г. – на Саратовском телевидении: последовательно, помощник, ассистент режиссёра детской редакции; старший редактор редакции выпуска и оформления передач, старший редактором главной редакции художественных передач, старший редактор еженедельника «Орбита».

Член Союза журналистов СССР и России.