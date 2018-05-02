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Союз журналистов России
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ЦАПЛИНА (Шарова) Светлана Александровна
ЦАПЛИНА (Шарова) Светлана Александровна – журналист.
Родилась 25 июля 1965 г. в п. Хватовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области.
С 1982 г. – корреспондент саратовской областной газеты «Заря молодёжи». Заочно окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
С 1999 г. – корреспонент газеты «Саратовский Арбат» издательского дома (ИД) «Провинция». Один из авторов рубрики «Жизнь», где печаатались её рассказы, имеющие реальных героев. Неоднократно становилась победителем конкурса «Лучший очерк» среди более чем 30 газет ИД «Провинция».
В 2006–2008 гг. – главный редактор газеты «Жизнь» и местной вкладки в федеральное издание «Твой день».
С 2008 г. – главный редактор газеты «Саратовский Арбат», затем – обозреватель «Саратовской областной газеты».
Неоднократный победитель Саратовского областного журналистского конкурса «Золотое перо».
Автор книги об истории отделения Государственного банка в Саратове, своеобразной энциклопедии 150-летней истории банковского дела в Саратовской губернииа, которая получила диплом II степени в номинации «Лучшая книга по истории Отечества» конкурсе Приволжского федерального округа «Лучшие книги 2014 года».
С 2016 г. – руководитель пресс-службы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. В 2018 г. получила диплом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Российской Федерации «за творческое взаимодействие со средствами массоввой информации».
Член Союза журналистов России.