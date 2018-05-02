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ХОЛОДОВСКИЙ Александр Петрович
ХОЛОДОВСКИЙ Александр Петрович (1898 г. – 1978 г.) – журналист.
Родился в семье железнодорожника. В 17 лет начал свой трудовой путь телеграфистом на станции Красный Кут Саратовской области.
В 1917 г. вступает добровольцем в Красную гвардию, и его назначают на должность коменданта станции Красный Кут. Во время гражданской войны, успев окончить двухклассное железнодорожное училище, попадает на службу в 27-й Сибирский стрелковый полк. Пробует писать стихи, пьесы.
В 1930-х гг. – литературный сотрудник республиканской редакции газеты «Большевик» по Краснокутскому и Экгеймскому кантонам АССР Немцев Поволжья.
С 1941 года – собкор саратовской областной газеты «Коммунист».
С 1943 г.– ответственный редактор Краснокутской районной газеты «Сталинский путь».
В 1948 г. направлен на работу в республиканскую редакцию газеты «Бурят-монгольская правда» Бурят-Монгольской АССР. Годом позже становится начальником дорожного издательства «Кировская магистраль» в Карело-Финской ССР.
В 1955 г. возвращается в Красный Кут, где снова работает в районной газете.
С 1963 г. – на пенсии, продолжая сотрудничать с газетой.