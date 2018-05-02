ЮЖНЫЙ Дмитрий Актуально » Летопись — 14-мая-2018 — прочитано 24 раз ЮЖНЫЙ Дмитрий – журналист.

Накануне Великой Отечественной войны – сотрудник саратовской областной газеты «Коммунист». Погиб при сооружении оборонительных рубежей на подступах к Москве в 1941 г.

