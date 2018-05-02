ЮДИНА Наталья Михайловна Актуально » Летопись — 14-мая-2018 — прочитано 21 раз ЮДИНА Наталья Михайловна – журналист.

Родилась 28 ноября 1967 г. в г. Березники Пермской области.

В 1985–1988 гг. – корреспондент многотиражной газеты Березниковского производственного объединения «Азот».

В 1993 г. окончила Уральский государственный университет по специальности «журналистика».

В 1994 г. – корреспондент областной газеты в г. Свердловск (сегодня Екатеринбуург) «Панацея». В 1997 г. – корреспондент газеты «Березниковский рабочий».

С 1998 г. – в Саратове. В 1998 – 2000 гг. – корреспондент газеты «Саратов». С 7 июля 2000 г. по 22 января 2007 г. – обозреватеель саратовской газеты «Богатей».