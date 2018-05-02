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ШЕМАЕВ Константин Дмитриевич
ШЕМАЕВ Константин Дмитриевич (1912 г. – 21 августа 1944 г.) – журналист.
Родился в с. Базарный Карабулак Саратовской области.
Накануне Великой Отечественной войны – сотрудник одной из районных газет. На фронте – литсотрудник газеты 200-й стрелковой дивизии «За Родину», капитан. В 1943 г. был награждён медалью «За отвагу»:
«Показал себя дисциплинированным офицером, хорошим военным журналистом, самоотверженно выполняющим свои обязанности. Во время боевых действий всегда находится в подразделениях и при организации материала для газеты неоднократно проявлял храбрость и отвагу. Так, например, во время наступления противника на д. Ятмице тов. Шемаев находился в роте старшего леййтенанта Рудакова 661-го полка. Имея приказ дать в газет оперативный фактический материал, он принял участие в отражении атаки немцев. Сразу же после боя тов. Шемаев возвратился в редакцию и сдал яокие материалы о подвигах тт. Косаченко, Раджемерова и других отличившихся в бою рядовых, сержантов и офицеров. Подобные факты не единичны. Тов. Шемаев дал также ценные материал, обощающие опыт боёв из подразделений, участвовавших в наступательных боях с 19 по 19 сентября» (из наградного листа).
Погиб 21 августа 1944 г. в Латвии. Похоронен недалеко от дд. Идраны и Гретее Маденского уезда.
Посмертно награждён орденом Отечественной войны II степени.