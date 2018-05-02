ШАПОШНИКОВ Сергей Актуально » Летопись — 14-мая-2018 — прочитано 17 раз ШАПОШНИКОВ Сергей – журналист.

Накануне Великой Отечественной войны – сотрудник газеты Приволжского военного округа. на фронте – младший лейтенант. Погиб при переправе через Днепр.