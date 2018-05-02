ЧУВАХИН Дмитрий Пркофьевич Актуально » Летопись — 14-мая-2018 — прочитано 16 раз ЧУВАХИН Дмитрий Пркофьевич (1908 г. – сентябрь 1941 г.) – журналист.

Родился в с. Баланда (сегодня г. Калининск) Саратовской области.

Накануне Великой Отечественной войны – сотрудник газеты Новоузенского района Саратовской области. Пропал без вести.