ЧЕРНЫШОВ Юрий Леонидович Актуально » Летопись — 14-мая-2018 — прочитано 16 раз ЧЕРНЫШОВ Юрий Леонидович – журналист.

Родился 17 июня 1939 г. в г. Красноводск Туркменской ССР.

В 1969 г. окончил Саратовский политехнический институт.

В журналистике – с 1990 г. Работал в газетах «Сфера», «Саратов», «Заря молодёжи», «Саратовская мэрия», «Грани». Публиковался в газетах «Земское обозрение», «Саратовский листок», «Репортёр». Дважды, в 1998 и 2000 гг., удостоен звания «Золотое перо» Саратовского регионального отделения Союза журналистов России за серию статей по сохранению историко-культурного наследия Саратова. Со 2 мая 2007 г. по июнь 2013 г. – обозреватель газеты «Богатей».