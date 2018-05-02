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Союз журналистов России
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ЧЕРНЫШОВ Юрий Леонидович
ЧЕРНЫШОВ Юрий Леонидович – журналист.
Родился 17 июня 1939 г. в г. Красноводск Туркменской ССР.
В 1969 г. окончил Саратовский политехнический институт.
В журналистике – с 1990 г. Работал в газетах «Сфера», «Саратов», «Заря молодёжи», «Саратовская мэрия», «Грани». Публиковался в газетах «Земское обозрение», «Саратовский листок», «Репортёр». Дважды, в 1998 и 2000 гг., удостоен звания «Золотое перо» Саратовского регионального отделения Союза журналистов России за серию статей по сохранению историко-культурного наследия Саратова. Со 2 мая 2007 г. по июнь 2013 г. – обозреватель газеты «Богатей».