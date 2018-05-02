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Родился в Саратове в семье художника.

По окончании в 1932 г. профтехучилища работал монтёром-механиком, слесарем и шофёром. В 1935–1939 гг. учился в театральном училище. Был актёром Саратовского драматического театра им. К. Маркса.

В 1940 г. призван на действительную военную службу рядовым (в это время он жил в Тамалинском районе Пензенской области). Участник Великой Отечественной войны. Начинал водителем грузовика при политическом отделе 38-й армии. Неоднократно попадал под артобстрелы и бомбёжки, но всегда выводил свой автомобиль в полном боевом порядке. Несколько раз спасал штабную машино во время танковых прорывов противника.

Писал стихи. Был замечен редактором армейской газеты «Сталинское знамя», и с 13 октября взят в штаат редакции уже в звании младший политрук. Работая в газете, проявил себя как смелый, отважный и способный поэт-журналист. Его творческие успехи подробно описал редактор газеты Жуков, когда представлял своего подчинённого к награждению орденом Красной Звезды:

«В условиях непогоды, когда части отходили Чепурин вместе с группой товарищей в октябре выехаал в командировку в 76-й гвардейский стрелковый полк. Вместе с дивизией он совершил марш. На ходу выполнял задание редакци и даже на одной из остановок провёл, как молодой красноармейский поэт, литературную встречу с бойцами. Весёлой шуткой, живым словом, стихом он поднимал дух бойцов, звал их на отпор врагу. Горячо благодарили Чепурина не только красноармейцы, но и командиры.

Особенно удачной считаю командировку в 555-й артиллерийский полк. Здесь он отлично выполнил задание, провёл встречу с красноармейами, которые качали на руках молодого поэта.

Не менее удачной считаю командировку в 304-ю и 47-ю стрелковые дивизии. чепурин выполнил задание, провёл четыре встречи с бойцами, поднял ряд новых вопросов, а именно: дал статью, которая впервые в нашей газете рассказывала об опытее партийной работы в наступлении, поана была в тот момент, когда нашим частям был отдан приказ перейти в наступление; затем он дал статью обо опыте приёма в партию на передовой линии в процессе боя, показал отличившихся в боях.

С 1 по 10 января 1942 г. Чепурин находилсся в батальонах одного из полков 447-й стрелковой дивизии. задание выполнил, провёл две встречи с бойцами.

Когда нужно было собрать материалы для сборника «Боевой путь нашей армии», Чепурину поручили эту работу. Работал 10 дней.

Исключительную популярность приобрёл Чепурин среди бойцов своей сатирой «На штык». Он явился её инициатором, завоевал у бойцов уважение.

Кроме того, он дал документальную полосу о зверствах фашистов в Хулоярово и Новом Лимане, написал много интересных стихов, завоевал авторитет и уважение у сотрудников редакци.

Будуи в последней командировке, тов. Епурин побывал в ДЗОТах, отбитых у противника и находящихся в 50-100 метрах от линии фронтоа».

За страницами этого приказа осталась информация о том, что Чепурин с первого до послееднего дня обороны Сталинграда находился среди его защитников. В это вемя он написал немало ярких стаатей и очерков, подготовил множество репортажей и оперативных сводок о боях. Он одним из первых военных корреспондентов побвал срееди защитников легендарного дома Павлова и написал об этом очерк. Этот боевой эпизод стал основой для пьесы «Сталинградцы», первого хдожественного произведения в советской литературе о битве на Волге.

Осенью 1943 г. Чепурин был отозван в Москву для постановки этой пьесы. Спектакль был поставлен на сцене театра ЦДКА (Центрального дома Красной Армии) режиссёром А.Д. Поповым. Пьеса принесла автору широкую известность. В декабре 1944 г. он был принят в члены Союза писателей СССР.

В 1944 г. окончил Высшие курсы военных журналистов при ВПА имени В. И. Ленина, вернулся на фронт в действующую армию и до конца войны работал в должности писателя в армейской газете 46-й армии 2-го Украинского фронта, встретив День Победы в районе Праги.

В октябре 1945 г. был демобилизован по болезни и занимался исключительно творческой работой. После войны вернулся в родной город, где прожил до 1948 г. Затем переехал в Сталинград.

С 1952 г. – в Москве. В 1955–1958 гг. – секретарь московской писательской организации. Автор 20 пьес. За одну из них, «Совесть», последней в трилогии о сталинградцах, получил Сталинскую премию третьей степени. Написал сценарии «О чём звенят клинки», «И арсенал и щит России» для цирковых спектаклей. Перевёл на русский язык более 30 пьес лучших драматургов братских республик.

Скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

После его смерти на личные средства супруги писателя Т.С. Чепуриной с благотворительной целью и без права продажи издана его книга фронтовых воспоминаний «Сталинградский „котёл“».

(27 апреля [10 мая] 1914 г. – 14 сентября 2003 г.) – поэт, писатель, драматург, журналист.Родился в Саратове в семье художника.По окончании в 1932 г. профтехучилища работал монтёром-механиком, слесарем и шофёром. В 1935–1939 гг. учился в театральном училище. Был актёром Саратовского драматического театра им. К. Маркса.В 1940 г. призван на действительную военную службу рядовым (в это время он жил в Тамалинском районе Пензенской области). Участник Великой Отечественной войны. Начинал водителем грузовика при политическом отделе 38-й армии. Неоднократно попадал под артобстрелы и бомбёжки, но всегда выводил свой автомобиль в полном боевом порядке. Несколько раз спасал штабную машино во время танковых прорывов противника.Писал стихи. Был замечен редактором армейской газеты «Сталинское знамя», и с 13 октября взят в штаат редакции уже в звании младший политрук. Работая в газете, проявил себя как смелый, отважный и способный поэт-журналист. Его творческие успехи подробно описал редактор газеты Жуков, когда представлял своего подчинённого к награждению орденом Красной Звезды:«В условиях непогоды, когда части отходили Чепурин вместе с группой товарищей в октябре выехаал в командировку в 76-й гвардейский стрелковый полк. Вместе с дивизией он совершил марш. На ходу выполнял задание редакци и даже на одной из остановок провёл, как молодой красноармейский поэт, литературную встречу с бойцами. Весёлой шуткой, живым словом, стихом он поднимал дух бойцов, звал их на отпор врагу. Горячо благодарили Чепурина не только красноармейцы, но и командиры.Особенно удачной считаю командировку в 555-й артиллерийский полк. Здесь он отлично выполнил задание, провёл встречу с красноармейами, которые качали на руках молодого поэта.Не менее удачной считаю командировку в 304-ю и 47-ю стрелковые дивизии. чепурин выполнил задание, провёл четыре встречи с бойцами, поднял ряд новых вопросов, а именно: дал статью, которая впервые в нашей газете рассказывала об опытее партийной работы в наступлении, поана была в тот момент, когда нашим частям был отдан приказ перейти в наступление; затем он дал статью обо опыте приёма в партию на передовой линии в процессе боя, показал отличившихся в боях.С 1 по 10 января 1942 г. Чепурин находилсся в батальонах одного из полков 447-й стрелковой дивизии. задание выполнил, провёл две встречи с бойцами.Когда нужно было собрать материалы для сборника «Боевой путь нашей армии», Чепурину поручили эту работу. Работал 10 дней.Исключительную популярность приобрёл Чепурин среди бойцов своей сатирой «На штык». Он явился её инициатором, завоевал у бойцов уважение.Кроме того, он дал документальную полосу о зверствах фашистов в Хулоярово и Новом Лимане, написал много интересных стихов, завоевал авторитет и уважение у сотрудников редакци.Будуи в последней командировке, тов. Епурин побывал в ДЗОТах, отбитых у противника и находящихся в 50-100 метрах от линии фронтоа».За страницами этого приказа осталась информация о том, что Чепурин с первого до послееднего дня обороны Сталинграда находился среди его защитников. В это вемя он написал немало ярких стаатей и очерков, подготовил множество репортажей и оперативных сводок о боях. Он одним из первых военных корреспондентов побвал срееди защитников легендарного дома Павлова и написал об этом очерк. Этот боевой эпизод стал основой для пьесы «Сталинградцы», первого хдожественного произведения в советской литературе о битве на Волге.Осенью 1943 г. Чепурин был отозван в Москву для постановки этой пьесы. Спектакль был поставлен на сцене театра ЦДКА (Центрального дома Красной Армии) режиссёром А.Д. Поповым. Пьеса принесла автору широкую известность. В декабре 1944 г. он был принят в члены Союза писателей СССР.В 1944 г. окончил Высшие курсы военных журналистов при ВПА имени В. И. Ленина, вернулся на фронт в действующую армию и до конца войны работал в должности писателя в армейской газете 46-й армии 2-го Украинского фронта, встретив День Победы в районе Праги.В октябре 1945 г. был демобилизован по болезни и занимался исключительно творческой работой. После войны вернулся в родной город, где прожил до 1948 г. Затем переехал в Сталинград.С 1952 г. – в Москве. В 1955–1958 гг. – секретарь московской писательской организации. Автор 20 пьес. За одну из них, «Совесть», последней в трилогии о сталинградцах, получил Сталинскую премию третьей степени. Написал сценарии «О чём звенят клинки», «И арсенал и щит России» для цирковых спектаклей. Перевёл на русский язык более 30 пьес лучших драматургов братских республик.Скончался в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.После его смерти на личные средства супруги писателя Т.С. Чепуриной с благотворительной целью и без права продажи издана его книга фронтовых воспоминаний «Сталинградский „котёл“».