ХМЕЛЬНОВА Ольга Анатольевна Актуально » Летопись — 14-мая-2018 — прочитано 17 раз ХМЕЛЬНОВА Ольга Анатольевна – журналист.

Родилась в 1958 г. в г. Ртищево Саратовской области.

Окончила литературный факультет Балашовского государственного педагогического института.

С августа 1977 г. проживает в Аркадаке. С сентября 1980 г. – в редакции местной газеты «Сельская новь»: начинала корреспондентом, писала на общественно-политические темы, на темы сельского хозяйства, зарисовки о людях, работала заведующей отделом писем редакции, заместителем редактора. С 1997 г. по 7 декабря 2001 г. – редактор.

С 2013 г. – организатор и координатор ежегодной постоянно действующей районной историко-краеведческой конференции «Аркадакское Прихопёрье. Пишет стихи. Более 20 лет ведёт в газете «Литературную страницу». В результате в 2016 г. вышла в свет первая книга стихов и прозы местных авторов «Мой Аркадак, мои рассветы», составителем которой, редактором, корректором и наборщицей стала Хмельнова.

Она – дважды лауреат областного журналистского конкурса «Золотое перо» на лучшую журналистскую работу года. Не раз побеждала в областных конкурсах на лучшую журналистскую работу по освещению переписи населения и сельскохозяйственной переписи, по подготовке материалов о работе областной Думы и по результатам областного этапа Всероссийского конкурса «Патриоты России».