ЩУКАРЕВ Иван Прокофьевич Актуально » Летопись — 8-мая-2018 — прочитано 15 раз ЩУКАРЕВ Иван Прокофьевич – партийный деятель, журналист.

В 1930-х гг. – секретарь Широко-Буеракского райкома ВЛКСМ. С 1939 г. – инструктор отдела писем юнкоров саратовской областной молодёжной газеты «Молодой сталинец».

