ЧЕРНЫШЁВ Николай Васильевич Актуально » Летопись — 8-мая-2018 — прочитано 14 раз ЧЕРНЫШЁВ Николай Васильевич – журналист.

Родился в 1912 г. в семье рабочего.

В 1930-х гг. – секретарь балаковской районной газеты «Социалистический труд». С 1938 г. – сначала заведующий комсомольским отделом, а затем секретарь саратовской областной молодёжной газеты «Молодой сталинец».