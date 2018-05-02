ЧЕРНЫШЁВ Александр Сергеевич Актуально » Летопись — 8-мая-2018 — прочитано 13 раз ЧЕРНЫШЁВ Александр Сергеевич – журналист.

Родился в 1912 г. в семье батрачки.

Путь в журналистике начинал с должности заведующего отделом культуры и быта районной газеты г. Пугачёв «Социалистическое земледелие».

В 1939 г. – заведующий отделом крестьянской молодёжи, а с декабря того же года – ответственный секретарь саратовской областной газеты «Молодой сталинец».

Накануне Великой Отечественной войны возглавил редакцию Аткарской районной газеты.