ФЛЕРОВСКИЙ Иван Петрович Актуально » Летопись — 8-мая-2018 — прочитано 13 раз ФЛЕРОВСКИЙ Иван Петрович (19 января 1888 г. – 9 ноября 1959 г.) — российский революционный деятель и журналист

Родился в с. Катунки Нижегородской губернии.

Участник революции 1905–1907 гг. Член РСДРП с 1905 г. В 1907 г. окончил учительскую семинарию, работал учителем в Сормовском районе Нижнего Новгорода и сотрудничал с демократическими журналами. Был в ссылке в Архангельской, затем, через несколько лет, – в Иркутской губернии. Вернулся после Февральской революции 1917 г.

В 1917 г. между двумя русскими революциями работал а Кронштадтском комитете РСДРП(б) и Президиуме Совета, был членом Петроградского совета, членом ВЦИК 1-го созыва, делегатом 6-го съезда РСДРП (б). Во время Великой Октябрьской социалистической революции — член Петроградского военно-революционного комитета.

С апреля 1918 г. – главный комиссар Балтийского флота, начальник управления в Народном комиссариате внутренних дел, член революционного военного совета Каспийской военной флотилии.

С 1919 г. – член Саратовского губкома и губисполкома, комиссар управления водного транспорта, заведующий губернским отделом народного образования, ответственный редактор газеты «Саратовские известия».

С 1922 г. – редактор ряда газет и журналов. В этот период он дружил с Есениным и даже покупал у него стихи. В 1926–1929 гг. – заведующий отделом ТАСС. С 1933 г. – на административно-хозяйственной и журналистской работе. Делегат 9-го съезда РКП (б) (1920 г.) С 1952 персональный пенсионер.

Проживал в Москве в знаменитом Доме на набережной.

Умер в Москве, похоронен в Кронштадте.

(19 января 1888 г. – 9 ноября 1959 г.) — российский революционный деятель и журналистРодился в с. Катунки Нижегородской губернии.Участник революции 1905–1907 гг. Член РСДРП с 1905 г. В 1907 г. окончил учительскую семинарию, работал учителем в Сормовском районе Нижнего Новгорода и сотрудничал с демократическими журналами. Был в ссылке в Архангельской, затем, через несколько лет, – в Иркутской губернии. Вернулся после Февральской революции 1917 г.В 1917 г. между двумя русскими революциями работал а Кронштадтском комитете РСДРП(б) и Президиуме Совета, был членом Петроградского совета, членом ВЦИК 1-го созыва, делегатом 6-го съезда РСДРП (б). Во время Великой Октябрьской социалистической революции — член Петроградского военно-революционного комитета.С апреля 1918 г. – главный комиссар Балтийского флота, начальник управления в Народном комиссариате внутренних дел, член революционного военного совета Каспийской военной флотилии.С 1919 г. – член Саратовского губкома и губисполкома, комиссар управления водного транспорта, заведующий губернским отделом народного образования, ответственный редактор газеты «Саратовские известия».С 1922 г. – редактор ряда газет и журналов. В этот период он дружил с Есениным и даже покупал у него стихи. В 1926–1929 гг. – заведующий отделом ТАСС. С 1933 г. – на административно-хозяйственной и журналистской работе. Делегат 9-го съезда РКП (б) (1920 г.) С 1952 персональный пенсионер.Проживал в Москве в знаменитом Доме на набережной.Умер в Москве, похоронен в Кронштадте.