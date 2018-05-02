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Союз журналистов России
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ХАЛИН Константин
ХАЛИН Константин – журналист, общественный деятель.
Родился 2 января 1979 г. в Саратов.
В 2001 г. окончил философский факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (специальность «Философ. Преподаватель»). В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по философским наукам.
С сентября 2001 г. по апрель 2010 г. – преподаватель в вузах: до сентября 2008 г. – на кафедре философии и социальных наук Саратовского государственного медицинского университета, затем – на кафедре связей с общественностью Саратовского государственного социально-экономического университета.
С 2010 г. – в журналистике. С апреля 2010 г. по август 2014 г. – корреспондент ИА «Взгляд-инфо», с августа 2014 г. по июнь 2016 г. – корреспондент ИА «Свободные новости».
С июля 2016 г. – директор Центра журналистских расследований «Медиаликс 64».