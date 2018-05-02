«Ученическая газета» Актуально » Летопись — 8-мая-2018 — прочитано 14 раз «Ученическая газета».

Вышел только один номер – 28 апреля 1917 г., в День учащихся, который проводился в Саратове по инициативе кадетов под лозунгом «Война до победного конца».