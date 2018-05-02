КУРЬЯНОВА Татьяна Александровна Актуально » Летопись — 8-мая-2018 — прочитано 13 раз КУРЬЯНОВА Татьяна Александровна – журналист.

С 1979 г., по окончании филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, работает в газете «Новая степь» Новоузенского района Саратовской области.

За это время прошла путь от корреспондента до выпускающего редактора.

Ведет постоянные рубрики: «Беседы Татьяны Платоновой», «Адреса нелегкой судьбы», «Семейный альбом», «Вера» и другие, которые вызывают несомненный интерес у читателей.

В 1997 г. за серию интервью под рубрикой «Беседы Татьяны Платоновой» стала победителем областного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу года «Золотое перо». В 2000 г. Такую же награду получила за серию материалов на актуальные темы под рубрикой «Провинциальный вопрос».

При её активном участии (в должности ответственного секретаря) газете было присуждено второе место в 1997 г. и третье – в 1998 г. в конкурсах «На лучшее оформление и полиграфическое исполнение городских и районных газет».

Неоднократно награждалась Почётными грамотами министерства информации и печати Саратовской области, районной администрации, главы объединенного муниципального образования Новоузенского района и губернатора Саратовской области. В 2007 г. отмечена благодарностью Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Активная общественница и постоянный участник заседаний литературного объединения «Степные зори».

Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза журналистов России.

– журналист.С 1979 г., по окончании филологического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, работает в газете «Новая степь» Новоузенского района Саратовской области.За это время прошла путь от корреспондента до выпускающего редактора.Ведет постоянные рубрики: «Беседы Татьяны Платоновой», «Адреса нелегкой судьбы», «Семейный альбом», «Вера» и другие, которые вызывают несомненный интерес у читателей.В 1997 г. за серию интервью под рубрикой «Беседы Татьяны Платоновой» стала победителем областного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу года «Золотое перо». В 2000 г. Такую же награду получила за серию материалов на актуальные темы под рубрикой «Провинциальный вопрос».При её активном участии (в должности ответственного секретаря) газете было присуждено второе место в 1997 г. и третье – в 1998 г. в конкурсах «На лучшее оформление и полиграфическое исполнение городских и районных газет».Неоднократно награждалась Почётными грамотами министерства информации и печати Саратовской области, районной администрации, главы объединенного муниципального образования Новоузенского района и губернатора Саратовской области. В 2007 г. отмечена благодарностью Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.Активная общественница и постоянный участник заседаний литературного объединения «Степные зори».Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза журналистов России.