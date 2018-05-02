СУКОНЦЕВ Александр Алексеевич Актуально » Летопись — 8-мая-2018 — прочитано 13 раз СУКОНЦЕВ Александр Алексеевич – журналист, фельетонист.

Родился в Саратове.

До Великой Отечественной войны учился историко-филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

С августа 1942 г. до 7 ноября 1943 г. – курсант Ульяновского военного училища связи. Во время Великой Отечественной войны воевал на Западном фронте в должности начальника радиостанции. В октябре 1944 г. награждён орденом Красной Звезды «за отличное обеспечение радиосвязью командующего артиллерией в наступательной операции» в Восточной Пруссии.

В мирное время закончил учёбу в университете. Первые опыты в журналистике приобретал в Саратовской областной молодежной газете «Молодой сталинец», потом в «Комсомольской правде», став её собственным корреспондентом по Саратовской области. С годами мужал талант молодого сатирика, и вскоре, в 1962 г., его пригласили в журнал «Крокодил», а затем в «Правду» в отдел фельетонов.

Суконцев был довольно плодовитым сатириком. Едва ли не каждый год из-под его пера выходили сборники фельетонов, рассказов, повестей. Достаточно вспомнить такие его книги, как «Барышня и хулиган», «Бес в ребро», «Два окна на Арбат», «Наш человек в столице», «Странный какой-то», «У эпохи на виду», «Часы без стрелок», «Чем жив дармоед» и другие. Всего у него вышло около 30 книг. Среди них – две на криминальные темы, написанные в соавторстве с ответственным сотрудником Прокуратуры СССР Н.В. Жогиным: «Обвинение предъявлено» и «По следам преступлений».

