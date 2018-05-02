«Смелое слово» Актуально » Летопись — 8-мая-2018 — прочитано 13 раз «Смелое слово» – газета.

Издатель – ученическая фракция партии Народной свободы. Первый номер увидел свет 24 сентября 1917 г.Выступала против большевиков и тех, кто им сочувствовал. Вышло всего три номера.