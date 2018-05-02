СОЛДАТОВ Василий Фёдорович Актуально » Летопись — 3-мая-2018 — прочитано 18 раз СОЛДАТОВ Василий Фёдорович – журналист.

С 1940 г. – литературный сотрудник отдела пропаганды и агитации саратовской областной молодёжной газеты «Молодой сталинец».

