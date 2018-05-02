Союз журналистов России
Саратовское отделение

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ПОЛИКАРПОВ Михаил Иванович

Актуально » Летопись — 3-мая-2018 — прочитано 18 раз
ПОЛИКАРПОВ Михаил Иванович – журналист.
С 1938 г. – заведующий оборонно-физкультурным отделом саратовской областной пионерскй газеты «Сталинские ребята».