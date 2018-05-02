ПОЛИКАРПОВ Михаил Иванович Актуально » Летопись — 3-мая-2018 — прочитано 18 раз ПОЛИКАРПОВ Михаил Иванович – журналист.

С 1938 г. – заведующий оборонно-физкультурным отделом саратовской областной пионерскй газеты «Сталинские ребята».