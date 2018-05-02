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Союз журналистов России
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НАЛИМОВА Елена
НАЛИМОВА Елена – журналист.
Родилась 13 января 1974 г. в Саратове.
В 2000 г. окончила Саратовскую государственную академию права (квалификация «юрист») и некоторое время работала в Регистрационной палате Саратовской области.
С 2002 г. начала сотрудничать с различными печатными СМИ Саратова в качестве корреспондента.
В 2003–2005 гг. – корреспондент газеты «Богатей».
В 2005 г. перешла работать в газету «Новые времена в Саратове». В 2006 г., вместе со всем коллективом редакции перешла во вновь созданную газету «Саратовский Взгляд», где сначала работала обозревателем, затем руководителем социального отдела, заместителем главного редактора, а с 2010 г. – главным редактором.
С декабря 2012 г. разрабатывала информационный интернет-ресурс, посвящённый строительству и ЖКХ, – ИА «СтройСар» и стала его главным редактором.
Член Союза журналистов России.