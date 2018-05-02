НАЛИМОВА Елена Актуально » Летопись — 3-мая-2018 — прочитано 23 раз НАЛИМОВА Елена – журналист.

Родилась 13 января 1974 г. в Саратове.

В 2000 г. окончила Саратовскую государственную академию права (квалификация «юрист») и некоторое время работала в Регистрационной палате Саратовской области.

С 2002 г. начала сотрудничать с различными печатными СМИ Саратова в качестве корреспондента.

В 2003–2005 гг. – корреспондент газеты «Богатей».

В 2005 г. перешла работать в газету «Новые времена в Саратове». В 2006 г., вместе со всем коллективом редакции перешла во вновь созданную газету «Саратовский Взгляд», где сначала работала обозревателем, затем руководителем социального отдела, заместителем главного редактора, а с 2010 г. – главным редактором.

С декабря 2012 г. разрабатывала информационный интернет-ресурс, посвящённый строительству и ЖКХ, – ИА «СтройСар» и стала его главным редактором.

Член Союза журналистов России.

– журналист.Родилась 13 января 1974 г. в Саратове.В 2000 г. окончила Саратовскую государственную академию права (квалификация «юрист») и некоторое время работала в Регистрационной палате Саратовской области.С 2002 г. начала сотрудничать с различными печатными СМИ Саратова в качестве корреспондента.В 2003–2005 гг. – корреспондент газеты «Богатей».В 2005 г. перешла работать в газету «Новые времена в Саратове». В 2006 г., вместе со всем коллективом редакции перешла во вновь созданную газету «Саратовский Взгляд», где сначала работала обозревателем, затем руководителем социального отдела, заместителем главного редактора, а с 2010 г. – главным редактором.С декабря 2012 г. разрабатывала информационный интернет-ресурс, посвящённый строительству и ЖКХ, – ИА «СтройСар» и стала его главным редактором.Член Союза журналистов России.