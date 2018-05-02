«Метла» Актуально » Летопись — 3-мая-2018 — прочитано 17 раз «Метла» – журнал сатиры и юмора.

Издавался в апреле–июне 1923 г. газетой «Саратовсккие известия». Выходил раз в две недели. Вышло 6 номеров. Редактором был Леонид Котомка (псевдоним В. Зеленского).

Программа журнала была изложена в «Манифесте ПКС(б)», т.е. Партии Красного Смеха, опубликованном в первом номере. Редакция обещала смеяться «над всеми и всем: от глупых умников до умных дураков, от самогонщика до бога, от Камышинской улицы до Нью-Йорка». В «Манфесте» подчёркивалась боевая, пролетарская направленность журнала: «Мы – не сатириконцы, кои смеялись “без руля и без ветрил”, как флюгер по течению ветра. Наш смех окрашен в определённый цвет: красный, животрепещущий цвет сегодняшнего дня».

Редакция последовательно выполняла свои обязательства. Талантливый коллектив сотрудников наладил регулярный выпуск журнала, отличавшегося политически острым, злободневным, по-партийному целенаправленным содержанием, большим журналистским мастерством. Основным объектом сатиры являлись недостатки общественной, хозяйственной и культурной жизни города и области: осмеивал рвачей и разгильдяев, нытиков и фарисеев, доктринёров, верхоглядов, бюрократо, казнокрадов и взяточников, окопавшихся в хозяйственных и советских учреждениях. Разнообразно была представлена сатира на международные темы. В журнале имелись постоянные сатирические отделы и рубрики: «Под девятое ребро», «Колыбельные песни», «Интервью», «Известия “Метлы”», «Гримасы дня» и др.

В литературном отделе печаталиссь произведения В. Бабушкина, Г. Гусева, П. Косоротова, Л. Котомки, И. Михайловского и др. Рисунки и карикатуры исполнялись художником П. Дундуком.





