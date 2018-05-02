«Ивантеевский вестник» Актуально » Летопись — 3-мая-2018 — прочитано 17 раз «Ивантеевский вестник» – газета.

Выходит с 5 ноября 1930 г. в с. Ивантеевка Саратовской области.

Первый номер назывался «Ленинское знамя» и представлял из себя листовку размером 25 на 35 см. В газете рассказывалось о прибытии в район тракторной колонны и были опубликованы материалы о будущей богатой и привольной жизни крестьян в социалистической деревне.

7 ноября, на митинге в честь 13-й годовщины Великой Oктябрьской Социалистической революции, газету раздавали собравшимся бесплатно. По 10 экземпляров передали в каждое село Ивантеевского района (тираж тогда составлял всего 500 экземпляров).

Первоначально «районка» печаталась г. Пугачёв Саратовской области, а с 1932 г., с момента установления печатного станка, – в Ивантеевке. Сначала газета выходила один раз в пять дней, затем перешла на три раза в неделю.

Для пропаганды среди сельского населения идей колхозно-социалистического строя при районной газете существовали дочерние печатные органы. Так, в Канаевском округе выпускалась рукописная газета «Социалистическое землячество» (редактор – Фадин). В 1933–1936 гг. в совхозе «Тракторист» издавалась газета с аналогичным названием.

Жители Бартеневки, Николаевки, Чувичей, Муравейки знакомились с материалами об успехах и недостатках колхозного строительства из рукописной газеты «Красный хлебороб», издательством которой руководила в Бартеневке учительница начальной школы Ксения Поликарпова.

Первыми редакторами «Ленинского знамени» были А. Курчатов и Н. Осипов. Когда-то штат редакции состоял всего из двух человек.

За 86 лет «районка» несколько раз меняла свое название: «Ленинское знамя», «Трибуна хлебороба», «Ленинские заветы». Решением райадминистрации от 14 октября 1993 г. газета стала называться «Ивантеевский вестник».

Дольше всех проработал в должности редактора Евгений Фёдорович Саблин – 22 года. А всего сменилось 26 редакторов. С 2005 г. «районку» возглавляет Лидия Николаевна Клюева, отдавшая журналистской деятельности более 30 лет.

В настоящее время газета «Ивантеевский вестник» издаётся в Ивантеевке, а печатается в Саратове. Это по-прежнему самая популярная газета в районе, несмотря на то, что выходит только раз в неделю.