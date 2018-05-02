Союз журналистов России
Саратовское отделение

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АНИКЕЕВА Лидия Федоровна

Актуально » Летопись — 3-мая-2018 — прочитано 18 раз
АНИКЕЕВА Лидия Федоровна – журналист.
Родилась в 1949 г.
В 1974 г.заочно окончила факультет журналистики Уральского госуниверситета имени М. Горького.
Свой трудовой путь в журналистике начинала в многотиражных и городской объединенной газете «Красный Октябрь» г.Сызрани Куйбышевской (сегодня Самарской) области.
С 1970 г. – в г. Новоузенске Саратовской области: сначала корреспондент, а затем, последовательно, заведующая отделом писем, отделом сельского хозяйства, ответственный секретарь местной газеты «Новая степь».
Постоянно и успешно принимает участие в творческих конкурсах, за что редакция газеты неоднократно завоевывала призовые места, получала грамоты и дипломы лауреата от региональных министерств: информации и печати, сельского хозяйства, труда и социального развития.
В 1996 г. – победитель областного творческого конкурса на лучшую журналистскую работу года «Золотое перо».
В 2001 г. награждена Почётной грамотой Союза журналистов России за многолетний труд, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию.
Заслуженный работник культуры РФ.
Член Союза журналистов СССР и России.

АНИКЕЕВА Лидия Федоровна