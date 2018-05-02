КОСТИН Василий Васильевич Актуально » Летопись — 3-мая-2018 — прочитано 15 раз КОСТИН Василий Васильевич – журналист.

В журналистике – с 1945 г. По окончании областной партийной школы в 1949 г. работал литературным сотрудником отдела пропаганды саратовской областной газеты «Коммунист».

