ЯКОВЛЕВ Виктор Михайлович Актуально » Летопись — 24-апреля-2018 — прочитано 18 раз ЯКОВЛЕВ Виктор Михайлович – журналист.

С 1930 г. – заведующий отделом международной и союзной информации саратовской областной газеты «Коммунист». В 1940 г. – редактор саратовского выпуска вестника ТАСС.

Принимал активное участие в выборах в Верховные Советы СССР, РСФСР и в местные Советы, являясь в разное время членом, председателем участковой и городской окружной комиссий.