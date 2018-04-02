ЯКОВЛЕВ Александр Степанович Актуально » Летопись — 24-апреля-2018 — прочитано 23 раз ЯКОВЛЕВ Александр Степанович (настоящая фамилия – Трифонов-Яковлев) (23 ноября 1886 г. – 11 апреля 1953 г.) – журналист и писатель.

Родился в Вольске.

Окончил церковно-приходскую школу. В 1901 г. экстерном сдал экзамены за курс реального училища. Служил на телеграфе, затем на почте.

В 1905–1907 гг. – студент историко-филологического факультета Петербургского университета.

Примкнул к эсерам-максималистам, принимал участие в терактах. Скрывался от полиции в Тобольской губернии, на Кавказе, но всё-таки был арестован в Грозном и пробыл под арестом полгода. После этого 5 лет жил в Ростове-на-Дону под надзором полиции, работая корреспондентом газеты «Утро Юга».

Во время Первой мировой войны год прослужил санитаром.

С 1915 г. – в Москве; корреспондент газеты «Утро России».

В 1928 г. на ледоколе «Малыгин» принимал участие в спасении экспедиции Нобиле, в поисках полярного исследователя Амундсена.

В 1929 г. вместе с лётчиком Михаилом Бабушкиным совершил первый перелёт по маршруту Москва–Ташкент.

Автор очерков, рассказов (в том числе, детских), повестей и романов. Часть из них носит автобиографический характер или посвящена истории родного края.

Скончался в Москве, но, по его завещанию, похоронен в Вольске. В этом городе его именем названа улица.