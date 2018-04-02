ХИТРОВ Сергей Константинович Актуально » Летопись — 24-апреля-2018 — прочитано 18 раз ХИТРОВ Сергей Константинович – журналист.

Родился в 1901 г. в семье священника.

С 1932 г. – сотрудник, а в 1935–1938 гг. – заведующий отделом внешней информации Саратовской областной газеты «Коммунист».

