ТРИФОНОВ Иван Петрович Актуально » Летопись — 24-апреля-2018 — прочитано 17 раз ТРИФОНОВ Иван Петрович – журналист.

С февраля 1939 г. – редактор саратовской областной газеты «Коммунист».

«С приходом в газету направил внимание редакционного коллектива на борьбу за ликвидацию отставания сельского хозяйства Саратовской области, за неуклонное проведение в жизнь Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 26 октября 1938 г. «О мерах обеспечения устойчивого урожая в засушливых районах юго-востока СССР». Под руководством Трифонова газета за короткое время обросла широким авторским активом из числа работников сельского хозяйства и научных сотрудников сельскохозяйственных институтов г. Саратова, которые систематически выступали в газете со статьями. Пропагандирующими новейшую агротехнику и передовой стахановский опыт борьбы за высокие, устойчивые урожаи. Постоянное и неослабное внимание газеты к важнейшим вопросам сельского хозяйства, борьба за реализацию решений партии и правительства во многом способствовали тому, что Саратовская область в 1939 и 1940 гг. добилась первых решающих успехов.

Тов. Трифонов настойчиво осуществляет задачу усиления и расширения связи газеты с читателями. В газете систематически публикуются материалы руководящих областных и районных работников, специалистов сельского хозяйства, стахановцев земледелия и животноводства, участников выставки, проводятся совещания авторского актива по различным вопросам при редакции и собственными корреспондентами на местах в районах. Перестройка работы газеты в направлении указаний ЦК ВКП(б) позволила в последнее время ещё более расширить круг авторского актива, увеличить приток писем и статей в газету.

За достижение высоких показателей газета «Коммунист» и 13 её работников и активных корреспондентов получили право принять участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1940 г.»

(Из характеристики 1941 г.)