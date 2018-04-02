ТОРОНОВА Валентина Дмитриевна Актуально » Летопись — 24-апреля-2018 — прочитано 19 раз ТОРОНОВА Валентина Дмитриевна – журналист.

Родилась в 1895 г. в семье служащего.

В 1930-е гг. работала редактором в нескольких районных газетах. В 1937–1938 гг. – заведующий партийным отделом и парторг саратовской областной газеты «Коммунист», член пленума Кировского райкома ВКП(б) г. Саратова.