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ОЗНОБИШИН Михаил Иванович
ОЗНОБИШИН Михаил Иванович – журналист.
В 1934 г. работал в аткарской газете. В том году «за растерянность перед трудностями и дезертирство с работы» был исключён из рядов ВКП(б). членом которой он состоял с 1926 г. В чём конкретно он провинился, неизвестно, но в октябре 1937 г. был восстановлен и работал некоторое время заместителем редактора балаковской газеты «Социалистический труд».
С июня 1939 г. – заведующий отделом сельского хозяйства, а затем помощник ответственного секретаря саратовской областной газеты «Коммунист». В 1940 г. – член Саратовского комитета профсоюза работников печати, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
Рис. А. Деревянченко