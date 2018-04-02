ОЗНОБИШИН Михаил Иванович Актуально » Летопись — 24-апреля-2018 — прочитано 21 раз ОЗНОБИШИН Михаил Иванович – журналист.

В 1934 г. работал в аткарской газете. В том году «за растерянность перед трудностями и дезертирство с работы» был исключён из рядов ВКП(б). членом которой он состоял с 1926 г. В чём конкретно он провинился, неизвестно, но в октябре 1937 г. был восстановлен и работал некоторое время заместителем редактора балаковской газеты «Социалистический труд».

С июня 1939 г. – заведующий отделом сельского хозяйства, а затем помощник ответственного секретаря саратовской областной газеты «Коммунист». В 1940 г. – член Саратовского комитета профсоюза работников печати, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки



Рис. А. Деревянченко

– журналист.В 1934 г. работал в аткарской газете. В том году «за растерянность перед трудностями и дезертирство с работы» был исключён из рядов ВКП(б). членом которой он состоял с 1926 г. В чём конкретно он провинился, неизвестно, но в октябре 1937 г. был восстановлен и работал некоторое время заместителем редактора балаковской газеты «Социалистический труд».С июня 1939 г. – заведующий отделом сельского хозяйства, а затем помощник ответственного секретаря саратовской областной газеты «Коммунист». В 1940 г. – член Саратовского комитета профсоюза работников печати, участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставкиРис. А. Деревянченко