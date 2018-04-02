НОСКОВ Евгений Сергеевич Актуально » Летопись — 24-апреля-2018 — прочитано 17 раз НОСКОВ Евгений Сергеевич – журналист.

Родился 14 октября 1923 г. в Саратове.

Участник Великой Отечественной войны. На фронт ушёёл добровольцем. Был дважды ранен. Неоднократно награждался. Одну награду, медаль «За отвагу» получил уже после войны, в августе 1945 г., когда заведовал секретным производством в 191-м армейском стрелковом полку – за прежние подвиги:

«Участвовал в десантной операции 2-й манёвренно-воздушной десантной бригады в тылу 15-й немецкой армии на Северо-Западном фронте в ра йоне Лычково. Командовал отделением. В двух боях за Лычково 20 и 26 марта 1942 года проявил отвагу и мужество. Личным примером увлекая подчинённых на выполнение поставленной десантникам задачи, уничтожил 14 немцев, из ПТР (противотанкового ружья – ред..) – автомашину противника с продовольствием. Будучи ранен в ног остался в строю и продолжал действовать в тылу, в сводном батальоне ещё 11 суток. При выходе из тыла противника организовал раненых на вынос к своим имущества и части вооружения батальона.

На Северном Кавказе с 9 августа 1942 года участвовал в боях в 4-м гвардейском стрелковом батальоне и позднее в отдельной разведроте 6-й гвардейской стрелковой бригады. В бою 16 сентября 1942 года у высоты 113 (севернее Алпатово) на Моздокском направлении. Будучи командиром отделения, противотанковой гранатой уничтожил танк противника. 4 раза был в разведке. В бою 7 ноября 1942 г. у д. Н. Саниба севернее Орджоникидзе был вторично тяжело ранен».

В начале 1950-х гг. – литературный сотрудник промышленно-транспортного отдела саратовской областной газеты «Коммунист». Заочно окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.