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ПРОЛЁТКИН Виктор Иванович
ПРОЛЁТКИН Виктор Иванович (26 ноября 1926 г. – 15 августа 1985 г.) – журналист, писатель.
Родился в г. Калинин (сегодня Тверь).
Окончил Оренбургский педагогический институт. С 1952 г. работал в оренбургской областной молодёжной газете Большевистская смена». В 1958 г. – собственый корреспондент центральной газеты «Комсомольская правда» в Таджикской ССР, а в 1959–1965 гг. –в Оренбуржье. В этот период печатал свои корреспонденции и рассказы в газетах «Комсомольское племя», «Южный Урал», в журналах «Урал», «Уральский следопыт», в сборниках «Продолжение славы», «Человек, земля, хлеб», «Рассказы о героях», написал две книги «Пришла любовь», «Стучись в сердце».
В 1965–1971 гг. – корреспондент центральной газеты «Известия» по Саратовской, Оренбургской и Пензенской областям, живёт в Саратове. В 1971–1985 гг. – заместитель редактора саратовской обласной газеты «Коммунист».