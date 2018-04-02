ПОЛЯНСКИЙ Сергей Александрович Актуально » Летопись — 16-апреля-2018 — прочитано 12 раз ПОЛЯНСКИЙ Сергей Александрович – журналист.

Родился в 1902 г.

С 1925 г. работал в разных газетах. В конце 1930-х – ответственный секретарь «Тихоокеанской звезды» в Хабаровске. С июня 1939 г. – литсотрудник. А с августа того же года – отвественный секретарь саратовской областной газеты «Коммунист».