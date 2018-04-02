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ПОКУСАЕВ Евграф Иванович
ПОКУСАЕВ Евграф Иванович – (6 декабря 1909 г. – 11 августа 1977 г.) – историк литературы и журналистики.
Родился в с. Болхуны Енотаевского уезда Астраханской губернии.
В 1930 е гг., по окончании Астраханского педагогического техникума, работал воспитателем в детском доме, учителем в сельской школе, в фабрично-заводской семилетке, заведующим районным отделом народного образования в с. Александров-Гай Саратовской области, директором областной педагогической лаборатории. Одновременно с 1931 г. учился на отделении русского языка и литературы Саратовского педагогического института. Учёбу в институте завершил в 1935 г. В те годы написал первые научно-популярные книги, адресованные школьникам: «Чудесная машина», «Горючий камень», «Парад машин» и др.
После защиты диссертации, в 1939–1941 гг. – доцент Саратовского педагогического института.
В 1942–1944 гг., в звании капитана интенданской службы, служил на Волховском фронте инспектором инспекции начальника тыла. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».
В 1949–1951 гг. – декан факультета, а с 1951 г. и до конца жизни – заведующий кафедрой русской литературы.
В этот период защитил докторскую диссертацию, написал и напечатал более ста трудов: монографий, статей, учебных пособий, очерков. Они посвящены истории русской литературной критики и журналистики ХIХ в., но большая их часть – творчеству писателя Салтыкова-Щедрина. Покусаев – инициатор и составитель литературно-краеведческого справочника «Русские писатели в Саратовском Поволжье».
Его в равной мере влекли к себе и кропотливая исследовательская работа, и кафедральные занятия со студентами и аспирантами. Его специальные факультетские семинары по истории русской сатиры, по истории русской литературной критики и журналистики были увлекательной учебной и научно-творческой лабораторией, из которой вышло несколько поколений высококлассных специалистов, в том числе, журналистов.
Покусаев был членом Союза писателей, редколлегий журналов «Филологические науки» (г. Москва) и «Волга» (г. Саратов), Всесоюзных комитетов по празднованию 150-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина и Чернышевского, инициатором проведения в СГУ широкомасштабных литературных юбилеев Тургенева, Некрасова, А. Островского, Достоевского.
Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».