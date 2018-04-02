ПЕТУХОВ Иван Васильевич Актуально » Летопись — 16-апреля-2018 — прочитано 12 раз ПЕТУХОВ Иван Васильевич – журналист.

Родился в 1901 г.

Получил среднее образование. В конце 1930-х гг. работал в редакции саратовской областной газеты «Коммунист», возглавлял местное отделение ТАСС и некоторое время руководя комсомольским кружком по истории ВКП(б).