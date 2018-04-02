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ПАХОМОВА Виктория Витальевна
ПАХОМОВА Виктория Витальевна – журналист.
Родилась в 1990 г. п. Молодёжный Перелюбского района Саратовской области. Учась в школе, сотрудничала с районной газетой «Целинник»: писала зарисовки и очерки об учителе, сельском докторе, династии хлеборобов.
Окончив школу с отличием, поступила в СГУ им. Н.Г. Чернышевского на факультет филологии и журналистики. Во время обучения проходила практику в студенческой газете «Сгущёнка», журнале «Саратовский Университет», писала заметки для университетского сайта. В 2009 г. проходила практику в газете Саратовской областной Думы «Неделя области», где писала отзывы на спектакли саратовского ТЮЗа, отчёты о работе фестиваля «Саратовские страдания» и другие материалы.
В 2012 г. окончила итнститут филологии и журналистики СГУ им. Н.Г.Чернышевского по специальности «журналистика» и сразу же пришла работать в ГТРК «Саратов». Пройдя обязательную стажировку, была принята в штат на должность корреспондента службы информационных программ группы радиовещания.
С 2013 г. – ведущая информационных выпусков «Радио России. Саратов», социально-политических программ «Час профессионалов», «Ищем решения», «Начало дня», а также программ информационно-развлекательных: «С первого дубля», «Песня для Вас», «Лирический аккорд».
Член Союза журналистов России.