ОЗЁРНЫЙ (Дурнов) Борис Фёдорович Актуально » Летопись — 16-апреля-2018 — прочитано 15 раз ОЗЁРНЫЙ (Дурнов) Борис Фёдорович (25 марта 1911 г. – 22 октября 1958 г.) – журналист, поэт.

Родился в с. Новые Бурасы Саратовской области в семье крестьянина.

По окончании Тёпловского садово-огородного училища в соседнем с. Тёпловка переехал в Баку (Азербаёджан), где работал агротехником в местном земельном отделе. Начал писать стихи, которые печатались в местных газетах.

С 1934 г. – в Саратове. Здесь он стал литконсультантом в местной писательской организаци, печатается в молодёжных газетах « Молодой сталинец», «Сталинские ребята», «Комсомолец», работает редактором на областном радио.

В 1939 г. добровольцем отправился на финскую войну, в 1941 г. – на Великую Отечественную. Работал в редакциях фронтовых газет «Вперёд, за Родину!» 22-й армии и «Боевой натиск» 6-й гвардейской армии. Ему приходилось много и быстро писать во всех жанрах: передовицы и очерки, рассказы и фельетоны, а также патриотические, мобилизующие дух бойцов призывы, стихи и басни, стихотворные подписи к сатирическим рисункам, высмеивающим врага. Параллельно с деятельностью в газете работал над армейскими сборниками очерков о героях: артиллеристах, танкистах, сапёрах. Не раз был на передовой, ходил в разведку. Получил контузию.

За время войны опубликовал в газетах более 200 стихотворений, очерков и рассказов. Многие из них вошли в различные сборники военных и послевоенных лет. На фронте он начал писать книгу «Рассказы разведчика», которая увидела свет уже после войны.

В 1945–1957 гг., несмотря на тяжёлую болезнь, возглавлял (с небольшим перерывом) Саратовскую писательскую организацию, не прерывая связь и с газетами, где неоднократно публиковал материалы на важные и злободневные темы. Автор нескольких поэтических сборников.

Трагически погиб.



(25 марта 1911 г. – 22 октября 1958 г.) – журналист, поэт.Родился в с. Новые Бурасы Саратовской области в семье крестьянина.По окончании Тёпловского садово-огородного училища в соседнем с. Тёпловка переехал в Баку (Азербаёджан), где работал агротехником в местном земельном отделе. Начал писать стихи, которые печатались в местных газетах.С 1934 г. – в Саратове. Здесь он стал литконсультантом в местной писательской организаци, печатается в молодёжных газетах « Молодой сталинец», «Сталинские ребята», «Комсомолец», работает редактором на областном радио.В 1939 г. добровольцем отправился на финскую войну, в 1941 г. – на Великую Отечественную. Работал в редакциях фронтовых газет «Вперёд, за Родину!» 22-й армии и «Боевой натиск» 6-й гвардейской армии. Ему приходилось много и быстро писать во всех жанрах: передовицы и очерки, рассказы и фельетоны, а также патриотические, мобилизующие дух бойцов призывы, стихи и басни, стихотворные подписи к сатирическим рисункам, высмеивающим врага. Параллельно с деятельностью в газете работал над армейскими сборниками очерков о героях: артиллеристах, танкистах, сапёрах. Не раз был на передовой, ходил в разведку. Получил контузию.За время войны опубликовал в газетах более 200 стихотворений, очерков и рассказов. Многие из них вошли в различные сборники военных и послевоенных лет. На фронте он начал писать книгу «Рассказы разведчика», которая увидела свет уже после войны.В 1945–1957 гг., несмотря на тяжёлую болезнь, возглавлял (с небольшим перерывом) Саратовскую писательскую организацию, не прерывая связь и с газетами, где неоднократно публиковал материалы на важные и злободневные темы. Автор нескольких поэтических сборников.Трагически погиб.