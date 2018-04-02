|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Конкурсы:
18-января-2018 — прочитано 362 раз3 мая в Международный день свободы печати в Центральном Доме журналиста будут подведены итоги российского мультимедийного проекта “Я живу в России”, о старте которого было объявлено на XXI фестивале Подробнее...
|
ОЗЁРНЫЙ (Дурнов) Борис Фёдорович
ОЗЁРНЫЙ (Дурнов) Борис Фёдорович (25 марта 1911 г. – 22 октября 1958 г.) – журналист, поэт.
Родился в с. Новые Бурасы Саратовской области в семье крестьянина.
По окончании Тёпловского садово-огородного училища в соседнем с. Тёпловка переехал в Баку (Азербаёджан), где работал агротехником в местном земельном отделе. Начал писать стихи, которые печатались в местных газетах.
С 1934 г. – в Саратове. Здесь он стал литконсультантом в местной писательской организаци, печатается в молодёжных газетах « Молодой сталинец», «Сталинские ребята», «Комсомолец», работает редактором на областном радио.
В 1939 г. добровольцем отправился на финскую войну, в 1941 г. – на Великую Отечественную. Работал в редакциях фронтовых газет «Вперёд, за Родину!» 22-й армии и «Боевой натиск» 6-й гвардейской армии. Ему приходилось много и быстро писать во всех жанрах: передовицы и очерки, рассказы и фельетоны, а также патриотические, мобилизующие дух бойцов призывы, стихи и басни, стихотворные подписи к сатирическим рисункам, высмеивающим врага. Параллельно с деятельностью в газете работал над армейскими сборниками очерков о героях: артиллеристах, танкистах, сапёрах. Не раз был на передовой, ходил в разведку. Получил контузию.
За время войны опубликовал в газетах более 200 стихотворений, очерков и рассказов. Многие из них вошли в различные сборники военных и послевоенных лет. На фронте он начал писать книгу «Рассказы разведчика», которая увидела свет уже после войны.
В 1945–1957 гг., несмотря на тяжёлую болезнь, возглавлял (с небольшим перерывом) Саратовскую писательскую организацию, не прерывая связь и с газетами, где неоднократно публиковал материалы на важные и злободневные темы. Автор нескольких поэтических сборников.
Трагически погиб.