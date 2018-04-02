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НЕЧАЕВА Людмила Александровна
НЕЧАЕВА Людмила Александровна – журналист.
Родилась 24 июня 1950 г.
По окончании в 1972 г. филологического факультета Саратовского государственного университет два года проработала учителем русского языка и литературы в средней школе.
В 1974–1990 гг. – старший инженер отдела информации Саратовского специального конструкторского бюро завода тяжёлых зуборезных станков
С 1990 г. – корреспондент отдела писем ГТРК «Саратов».
В 1993–2000 гг. – редактор главной редакции информационно-публицистических передач радио.
В 2000–2004 гг. – ведущая программ радио.
В 2004–2005 гг. – заместитель главного редактора главной редакции радиовещания.
В 2005–2016 гг. – шеф-редактор службы радиовещания.