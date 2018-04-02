НЕЧАЕВА Людмила Александровна Актуально » Летопись — 16-апреля-2018 — прочитано 13 раз НЕЧАЕВА Людмила Александровна – журналист.

Родилась 24 июня 1950 г.

По окончании в 1972 г. филологического факультета Саратовского государственного университет два года проработала учителем русского языка и литературы в средней школе.

В 1974–1990 гг. – старший инженер отдела информации Саратовского специального конструкторского бюро завода тяжёлых зуборезных станков

С 1990 г. – корреспондент отдела писем ГТРК «Саратов».

В 1993–2000 гг. – редактор главной редакции информационно-публицистических передач радио.

В 2000–2004 гг. – ведущая программ радио.

В 2004–2005 гг. – заместитель главного редактора главной редакции радиовещания.

В 2005–2016 гг. – шеф-редактор службы радиовещания.

– журналист.Родилась 24 июня 1950 г.По окончании в 1972 г. филологического факультета Саратовского государственного университет два года проработала учителем русского языка и литературы в средней школе.В 1974–1990 гг. – старший инженер отдела информации Саратовского специального конструкторского бюро завода тяжёлых зуборезных станковС 1990 г. – корреспондент отдела писем ГТРК «Саратов».В 1993–2000 гг. – редактор главной редакции информационно-публицистических передач радио.В 2000–2004 гг. – ведущая программ радио.В 2004–2005 гг. – заместитель главного редактора главной редакции радиовещания.В 2005–2016 гг. – шеф-редактор службы радиовещания.