МИТРОШИН Константин Степанович Актуально » Летопись — 16-апреля-2018 — прочитано 13 раз МИТРОШИН Константин Степанович – журналист.

Родился в 1902 г.

Получил среднее образование. В 1926 г. окончил вв Саратове губернскую советско-партийную школу. После этого – на советской и партийной работе. С марта 1934 г. – в журналистике. С июля 1938 г. – литсотрудник саратовской областной газеты «Коммунист». Дальнейшая судьба неизвестна.