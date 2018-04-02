Союз журналистов России
Саратовское отделение

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МИТРОШИН Константин Степанович

Актуально » Летопись — 16-апреля-2018 — прочитано 13 раз
МИТРОШИН Константин Степанович – журналист.
Родился в 1902 г.
Получил среднее образование. В 1926 г. окончил вв Саратове губернскую советско-партийную школу. После этого – на советской и партийной работе. С марта 1934 г. – в журналистике. С июля 1938 г. – литсотрудник саратовской областной газеты «Коммунист». Дальнейшая судьба неизвестна.