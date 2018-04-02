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ФЕДЧЕНКО Алексей Владимирович
ФЕДЧЕНКО Алексей Владимирович (24 февраля 1968 г. – 22 апреля 2011 г.) – журналист, специалист в области IT-технологий.
Родился в Саратове.
В 1990 г. окончил Саратовский государственный политехнический институт по специальности «инженер-системотехник».
В 1991–1992 гг. учился в Школе практической журналистики при Саратовском отделении Союза журналистов России и обществе «Знание».
В 1990–1993 гг. – инженер-программист отдела автоматизированных систем управления предприятием Саратовского подшипникового завода.
В 1993–1996 гг. – в разное время корреспондент, фотокорреспондент, редактор, главный редактор ряда саратовских печатных СМИ.
В 1996–2003 гг. – главный редактор саратовской газеты «Компьютерные решения».
С 2004 г. – учредитель и главный редактор журнала «АйТиСтиль», а также генеральный директор пресс-агентства «Ай Ти-Стиль», выпускающего одноименные журнал и интернет-сайт; представитель московского издательства «Открытые системы» в Саратове.
Автор лекционного курса «Практические аспекты рекламной деятельности фирм, работающих в области компьютерно-телекоммуникационного бизнеса», который читался в рамках проектов фонда «Евразия» в 2000–2001 гг. в Саратовском государственном техническом университете.
В 2002 г. – соавтор учебного пособия Министерства образования РФ «Инновационная методика бизнес-образования в области интернет-технологий».
Публиковался в изданиях «Computerworld Россия», «Publish», «Сети», «Мир ПК», «IT News» и ряда других СМИ.
Член Союза журналистов России.